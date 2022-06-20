Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 18:58

Бублик обыграл Тиафо в первом круге турнира в Истборне

Читать «СЭ» в

Казахстанский теннисист Александр Бублик обыграл американца Фрэнсиса Тиафо в первом круге турнира ATP в Истборне (Великобритания).

Матч длился 1 час 52 минуты и закончился со счетом 5:7, 7:6 (7:4), 6:0.

Бублик совершил 17 эйсов, допустил 11 двойных ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 8. У Тиафо 2 подачи на вылет, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

Следующим соперником Бублика станет Джон Миллман (Австралия, Q).

Истборн (Великобритания)
Турнир ATP Rothesay International
Призовой фонд 697 405 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг

Александр Бублик (Казахстан) — Фрэнсис Тиафо (США, 7) — 5:7, 7:6 (7:4), 6:0

Теннис
Александр Бублик
0
Читайте также
Безалкогольное пиво. Сколько можно выпить, чтобы сесть за руль
Ахметов будет играть в «Краснодаре», Языджи слишком дорог для ЦСКА. Главные трансферы и слухи в РПЛ на 20 июня
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ольховский прокомментировал поражения Медведева в финалах турниров в Галле и Хертогенбосе
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости