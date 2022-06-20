Бублик обыграл Тиафо в первом круге турнира в Истборне

Казахстанский теннисист Александр Бублик обыграл американца Фрэнсиса Тиафо в первом круге турнира ATP в Истборне (Великобритания).

Матч длился 1 час 52 минуты и закончился со счетом 5:7, 7:6 (7:4), 6:0.

Бублик совершил 17 эйсов, допустил 11 двойных ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 8. У Тиафо 2 подачи на вылет, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

Следующим соперником Бублика станет Джон Миллман (Австралия, Q).

Истборн (Великобритания)

Турнир ATP Rothesay International

Призовой фонд 697 405 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Бублик (Казахстан) — Фрэнсис Тиафо (США, 7) — 5:7, 7:6 (7:4), 6:0