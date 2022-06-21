Гасанова проиграла Кербер в первом круге турнира в Бад-Хомбурге. Матч прерывали из-за темноты

Российская теннисистка Анастасия Гасанова проиграла немке Ангелик Кербер в первом круге турнира WTA 250 в Бад-Хомбурге (Германия) — 6:2, 6:2.

Матч начался в понедельник, 20 июня, но был прерван из-за темноты и перенесен на следующий день. К моменту остановки игры 34-летняя Кербер опережала 23-летнюю Гасанову в первом сете (4:2).

В следующем круге Кербер сыграет против Лючии Бронцетти (Италия).

Во втором круге турнира российская теннисистка Камилла Рахимова уступила француженке Каролин Гарсии — 6:3, 6:4.

Гарсия в следующем круге сыграет с победительницей пары Грит Миннен (Бельгия) — Сабина Лисицки (Германия).

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Voelkers

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Ангелик Кербер (Германия, 3) — Анастасия Гасанова (Россия, Q) — 6:2, 6:2

Второй круг

Каролин Гарсия (Франция) — Камилла Рахимова (Россия, Q) — 6:3, 6:4