Гасанова проиграла Кербер в первом круге турнира в Бад-Хомбурге. Матч прерывали из-за темноты
Российская теннисистка Анастасия Гасанова проиграла немке Ангелик Кербер в первом круге турнира WTA 250 в Бад-Хомбурге (Германия) — 6:2, 6:2.
Матч начался в понедельник, 20 июня, но был прерван из-за темноты и перенесен на следующий день. К моменту остановки игры 34-летняя Кербер опережала 23-летнюю Гасанову в первом сете (4:2).
В следующем круге Кербер сыграет против Лючии Бронцетти (Италия).
Во втором круге турнира российская теннисистка Камилла Рахимова уступила француженке Каролин Гарсии — 6:3, 6:4.
Гарсия в следующем круге сыграет с победительницей пары Грит Миннен (Бельгия) — Сабина Лисицки (Германия).
Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)
Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Voelkers
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Ангелик Кербер (Германия, 3) — Анастасия Гасанова (Россия, Q) — 6:2, 6:2
Второй круг
Каролин Гарсия (Франция) — Камилла Рахимова (Россия, Q) — 6:3, 6:4