Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, как он относится к ситуации с пандемией коронавируса.

— В России люди сейчас как бы разделились на две группы — одни относятся к ситуации с вирусом очень серьезно и соблюдают все предписания, другие считают, что ничего страшного нет и все меры предосторожности излишни. Вам какая позиция ближе?

— Я прекрасно понимаю и тех, и других. Но, к сожалению, есть один фактор: людей в возрасте вирус может привести к летальному исходу. Нельзя думать только о себе. Молодые ребята говорят: «Да что тут такого? Коронавирус не опасен». Понимаю. Для них, может быть, неопасен. Они могут переболеть и не заметить, но позаражать всех вокруг. А для людей в возрасте это может оказаться уже смертельно. Не надо забывать, что мы не одни. Есть люди, для которых это реально опасно. Чтобы им помочь, правила нужно соблюдать.

— Чем занимаете себя дома во время карантина?

— В любом случае, продолжаю тренироваться. У меня два занятия в день по Facetime с тренером. Утром более интенсивная тренировка — кардио, с весами. Вечером что-то боле спокойное — растяжка или йога. А так фильмы разные смотрю. (Мария Никулашкина)

Полностью интервью Андрея Рублева — здесь.