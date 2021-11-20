Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко поддержал Андрея Рублева после поражения от норвежца Каспера Рууда в матче третьего тура Итогового турнира ATP.

— Очень интересным получился матч, это был настоящий теннисный триллер, — цитируют «Известия» Селиваненко. — Обидно поражение для Андрея, он вел в сет и брейк. Все решили какие-то нюансы на решающем тай-брейке. Конечно, перед матчем Рублев на бумаге был фаворитом. Счет личных встреч был 4:0 в пользу Андрея. Но в теннисе не всегда побеждает тот, от кого больше этого ожидают. За это мы и любим этот вид спорта.

Рууд — прекрасный игрок, он проводит отличный сезон. Каспер полностью заслужил место в полуфинале итогового турнира. Поздравляем норвежца с выходом в следующую стадию! А Рублеву — не унывать, все победы впереди.

За выход в финал Итогового чемпионата АТР Рууд сыграет с еще одним россиянином — Даниилом Медведевым.