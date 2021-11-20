Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

«Не всегда побеждает тот, от кого больше этого ожидают». Вице-президент ФТР — о поражении Рублева от Рууда

Вице-президент ФТР прокомментировал поражение Рублева от Рууда
04:12

Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко поддержал Андрея Рублева после поражения от норвежца Каспера Рууда в матче третьего тура Итогового турнира ATP.

— Очень интересным получился матч, это был настоящий теннисный триллер, — цитируют «Известия» Селиваненко. — Обидно поражение для Андрея, он вел в сет и брейк. Все решили какие-то нюансы на решающем тай-брейке. Конечно, перед матчем Рублев на бумаге был фаворитом. Счет личных встреч был 4:0 в пользу Андрея. Но в теннисе не всегда побеждает тот, от кого больше этого ожидают. За это мы и любим этот вид спорта.

Рууд — прекрасный игрок, он проводит отличный сезон. Каспер полностью заслужил место в полуфинале итогового турнира. Поздравляем норвежца с выходом в следующую стадию! А Рублеву — не унывать, все победы впереди.

За выход в финал Итогового чемпионата АТР Рууд сыграет с еще одним россиянином — Даниилом Медведевым.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1252575/ekaterina-zvenigorodskaia/rubleva-poteri-rossiiskii-tennisist-ne-smog-dozhat-ruuda

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
Читайте также
Что есть зимой: сезонные полезные продукты
Лечащий врач Байдена подтвердил у президента «болезнь пенсионеров»
0