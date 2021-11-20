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Футбольный прием от Рублева: теннисист остановил мяч грудью и почеканил его

12:30
Андрей Рублев. Фото Twitter
Андрей Рублев. Фото Twitter
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Российский теннисист Андрей Рублев на Итоговом турнире ATP отметился необычным приемом.

24-летний спортсмен принял теннисный мяч грудью, после чего почеканил его.

Рублев потерпел два поражения на турнире и не смог пробиться в полуфинал.

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Сергей Разин все материалы автора
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