Футбольный прием от Рублева: теннисист остановил мяч грудью и почеканил его

Российский теннисист Андрей Рублев на Итоговом турнире ATP отметился необычным приемом.

24-летний спортсмен принял теннисный мяч грудью, после чего почеканил его.

Rublev briefly looks like he's being possessed by something after he chests the ball pic.twitter.com/B83vSamCLa — Matthew Willis (@mattracquet) November 19, 2021

Рублев потерпел два поражения на турнире и не смог пробиться в полуфинал.