Футбольный прием от Рублева: теннисист остановил мяч грудью и почеканил его
12:30
Российский теннисист Андрей Рублев на Итоговом турнире ATP отметился необычным приемом.
24-летний спортсмен принял теннисный мяч грудью, после чего почеканил его.
Rublev briefly looks like he's being possessed by something after he chests the ball pic.twitter.com/B83vSamCLa— Matthew Willis (@mattracquet) November 19, 2021
Рублев потерпел два поражения на турнире и не смог пробиться в полуфинал.
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