Джокович одержал три победы подряд на итоговом турнире ATP

Сербский теннисист Новак Джокович вышел из своей группы на итоговом турнире ATP. В двух сетах он переиграл бритнца Кэмерона Норри — 6:2, 6:1.

Для Джоковича эта победа стала третьей в трех встречах. Норри проиграл две из двух встреч.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Final

Призовой фонд 7 250 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Зеленая группа

Новак Джокович (Сербия, 1) — Кэмерон Норри (Великобритания, 10) — 6:2, 6:1