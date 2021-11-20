Джокович одержал три победы подряд на итоговом турнире ATP
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Сербский теннисист Новак Джокович вышел из своей группы на итоговом турнире ATP. В двух сетах он переиграл бритнца Кэмерона Норри — 6:2, 6:1.
Для Джоковича эта победа стала третьей в трех встречах. Норри проиграл две из двух встреч.
Турин (Италия)
Турнир ATP Nitto ATP Final
Призовой фонд 7 250 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Зеленая группа
Новак Джокович (Сербия, 1) — Кэмерон Норри (Великобритания, 10) — 6:2, 6:1
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