Надаль снялся с турнира в Торонто

Испанский теннисист Рафаэль Надаль снялся с участия в турнире в Торонто.

«Я действительно хотел играть здесь, но сейчас настал момент принять решение, и, к сожалению, это решение, которое я принял. Как вы знаете, меня беспокоила эта травма в течение нескольких месяцев», — приводит слова Надаля Twitter турнира.

Надаль снялся из-за травмы левой ноги. Ранее на турнире в Вашингтоне испанец уступил Ллойду Харрису из ЮАР в 1/8 финала.