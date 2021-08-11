Надаль снялся с турнира в Торонто
08:54
Испанский теннисист Рафаэль Надаль снялся с участия в турнире в Торонто.
«Я действительно хотел играть здесь, но сейчас настал момент принять решение, и, к сожалению, это решение, которое я принял. Как вы знаете, меня беспокоила эта травма в течение нескольких месяцев», — приводит слова Надаля Twitter турнира.
Надаль снялся из-за травмы левой ноги. Ранее на турнире в Вашингтоне испанец уступил Ллойду Харрису из ЮАР в 1/8 финала.
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