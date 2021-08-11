Пэр обыграл Макдональда на турнире в Торонто, Димитров проиграл Опелке
07:23
Француз Бенуа Пэр вышел во второй круг турнира в Торонто. В двух сетах он обыграл американца Маккензи Макдональда — 6:3, 6:4.
Следующим соперником Пэра будет аргентинец Диего Шварцман.
Торонто (Канада)
Турнир ATP National Bank Open
Призовой фонд 2 850 975 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Бенуа Пэр (Франция) — Маккензи Макдональд (США) — 6:3, 6:4
Второй круг
Райлли Опелка (США) — Григор Димитров (Болгария, 14) — 6:3, 6:4
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