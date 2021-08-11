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Пэр обыграл Макдональда на турнире в Торонто, Димитров проиграл Опелке

07:23
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Француз Бенуа Пэр вышел во второй круг турнира в Торонто. В двух сетах он обыграл американца Маккензи Макдональда — 6:3, 6:4.

Следующим соперником Пэра будет аргентинец Диего Шварцман.

Торонто (Канада)

Турнир ATP National Bank Open

Призовой фонд 2 850 975 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Бенуа Пэр (Франция) — Маккензи Макдональд (США) — 6:3, 6:4

Второй круг

Райлли Опелка (США) — Григор Димитров (Болгария, 14) — 6:3, 6:4

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Евгений Козинов все материалы автора

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