Пэр обыграл Макдональда на турнире в Торонто, Димитров проиграл Опелке

Француз Бенуа Пэр вышел во второй круг турнира в Торонто. В двух сетах он обыграл американца Маккензи Макдональда — 6:3, 6:4.

Следующим соперником Пэра будет аргентинец Диего Шварцман.

Торонто (Канада)

Турнир ATP National Bank Open

Призовой фонд 2 850 975 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Бенуа Пэр (Франция) — Маккензи Макдональд (США) — 6:3, 6:4

Второй круг

Райлли Опелка (США) — Григор Димитров (Болгария, 14) — 6:3, 6:4