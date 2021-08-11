Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Теннис   //    ATP

Медведев: «Пауза из-за дождя очень помогла мне в матче с Бубликом»

09:05
Теги:

Российский теннисист Даниил Медведев подвел итоги матча второго круга турнира в Торонто против Александра Бублика из Казахстана (4:6, 6:3, 6:4).

«Пауза из-за дождя очень помогла мне. Я не знаю, изменилась ли влажность, но перед дождём я играл не так хорошо. У меня были шансы, но я упускал их на приеме второй подачи. Я знал, что для победы нужно играть лучше. После возвращения на корт я с первого же гейма почувствовал себя лучше. По ходу матча мое состояние улучшалось всё больше. У Бублика уже не было ни одного брейк-пойнта. Я полностью изменил ход матча», — приводит слова Медведева официальный сайт турнира.

В третьем круге Медведев встретится с победителем матча Джеймс Дакворт (Австралия) — Янник Синнер (Италия).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

В «ПСЖ» собралась «команда мечты». Таких было совсем немного
Секс-символ ММА Ванзант пошутила по поводу перехода в прыжки в воду
Зачем судьям было придерживать Авериных в Токио? Низкие оценки россиянок могут оказаться частью большого плана
Легкоатлет Шубенков в ближайшие дни будет прооперирован в Германии
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд