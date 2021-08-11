Медведев: «Пауза из-за дождя очень помогла мне в матче с Бубликом»

Российский теннисист Даниил Медведев подвел итоги матча второго круга турнира в Торонто против Александра Бублика из Казахстана (4:6, 6:3, 6:4).

«Пауза из-за дождя очень помогла мне. Я не знаю, изменилась ли влажность, но перед дождём я играл не так хорошо. У меня были шансы, но я упускал их на приеме второй подачи. Я знал, что для победы нужно играть лучше. После возвращения на корт я с первого же гейма почувствовал себя лучше. По ходу матча мое состояние улучшалось всё больше. У Бублика уже не было ни одного брейк-пойнта. Я полностью изменил ход матча», — приводит слова Медведева официальный сайт турнира.

В третьем круге Медведев встретится с победителем матча Джеймс Дакворт (Австралия) — Янник Синнер (Италия).