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15 февраля, 12:47

Надаль — о Федерере: «Я не считаю Роджера другом, но у нас прекрасные отношения»

Виктория Кравченко
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о взаимоотношениях со швейцарцем Роджером Федерером. Он признался, что они прекрасно общаются.

«Большую часть карьеры мы прошли вместе. Мы помогали друг другу. Мы достигли такого уровня требовательности к себе, который трудно повторить. Я не считаю Роджера другом, но у нас прекрасные отношения», — цитирует Надаля La Sexta.

Ранее Надаль снялся с турнира в Дохе, где должен был впервые сыграть после того, как травмировался на старте сезона в Австралии.

Надаль — бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, 22-кратный победитель турниров «Большого шлема», в том числе рекордные 14 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. Он является обладателем карьерного «Золотого шлема» и одним из четырех теннисистов в истории тенниса кому удалось минимум два раза выиграть каждый турнир серии «Большого шлема».

Рафаэль Надаль
Роджер Федерер
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