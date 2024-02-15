Надаль: «Алькарас — суперсовершенный игрок, я не вижу в нем никаких слабостей»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль высоко оценил навыки своего соотечественника Карлоса Алькараса. 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» отметил, что Алькарас является более разносторонним игроком, чем он был в 20 лет.

«Он очень хорош и очень молод. Посмотрим, как он будет справляться, и как отреагирует его тело. У Карлоса невероятный уровень тенниса. Он суперсовершенный игрок. Я не вижу в нем никаких слабостей для его возраста. Когда мне было столько же лет, я подавал гораздо хуже, чем он, у меня был хуже удар с лета, хуже удар слева», — приводит Sportskeeda слова Надаля.

20-летний Алькарас является победителем двух турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат США-2022 и Уимблдон-2023) и 12 турниров ATP в одиночном разряде. На данный момент он занимает второе место в мировом рейтинге АТР.