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15 февраля, 12:16

Надаль: «Алькарас — суперсовершенный игрок, я не вижу в нем никаких слабостей»

Алина Савинова
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль высоко оценил навыки своего соотечественника Карлоса Алькараса. 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» отметил, что Алькарас является более разносторонним игроком, чем он был в 20 лет.

«Он очень хорош и очень молод. Посмотрим, как он будет справляться, и как отреагирует его тело. У Карлоса невероятный уровень тенниса. Он суперсовершенный игрок. Я не вижу в нем никаких слабостей для его возраста. Когда мне было столько же лет, я подавал гораздо хуже, чем он, у меня был хуже удар с лета, хуже удар слева», — приводит Sportskeeda слова Надаля.

20-летний Алькарас является победителем двух турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат США-2022 и Уимблдон-2023) и 12 турниров ATP в одиночном разряде. На данный момент он занимает второе место в мировом рейтинге АТР.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-carlos-alcaraz-super-complete-player-i-see-weaknesses-age-like-i-had-rafael-nadal?key1=newsnowltennis
Теннис
Карлос Алькарас
Рафаэль Надаль
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