Надаль рассказал, что его рекорд по количеству титулов «Ролан Гаррос» побить реально

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, что его рекорд по количеству побед на турнире «Ролан Гаррос» возможно побить, однако это будет очень тяжело. В данный момент спортсмен выиграл открытый чемпионат Франции 14 раз.

«Может показаться, что мой рекорд (14 титулов «Ролан Гаррос») побить невозможно, но это не так. Это тяжело? Да, я объективно оцениваю, насколько это тяжело, учитывая обстоятельства, которые должны произойти. Если я это сделал, то, полагаю, это мог бы сделать и другой человек. Но, очевидно, это будет трудно», — цитирует ATP Tour Надаля.

5 июня 36-летний испанец обыграл 23-летнего норвежца Каспера Рууда (6:3, 6:3, 6:0) в финале «Ролан Гаррос». Надаль выиграл 22-й в карьере турнир «Большого шлема».