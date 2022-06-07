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Сегодня, 11:48

Надаль рассказал, что его рекорд по количеству титулов «Ролан Гаррос» побить реально

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, что его рекорд по количеству побед на турнире «Ролан Гаррос» возможно побить, однако это будет очень тяжело. В данный момент спортсмен выиграл открытый чемпионат Франции 14 раз.

«Может показаться, что мой рекорд (14 титулов «Ролан Гаррос») побить невозможно, но это не так. Это тяжело? Да, я объективно оцениваю, насколько это тяжело, учитывая обстоятельства, которые должны произойти. Если я это сделал, то, полагаю, это мог бы сделать и другой человек. Но, очевидно, это будет трудно», — цитирует ATP Tour Надаля.

5 июня 36-летний испанец обыграл 23-летнего норвежца Каспера Рууда (6:3, 6:3, 6:0) в финале «Ролан Гаррос». Надаль выиграл 22-й в карьере турнир «Большого шлема».

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