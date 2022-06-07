Надаль рассказал о рисках использования инъекции анестезии на турнире «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, какие могут быть риски использования инъекции анестезии. Ранее спортсмен заявлял, что ему делали укол в нерв из-за травмы стопы на протяжении турнира «Ролан Гаррос».

«Я мог контролировать свою ногу, но у нее полностью отсутствовала чувствительность. Это создает небольшой риск подвернуть лодыжку. Моя игра с онемевшей ногой не имела значения, потому что я перестал хромать и не чувствовал боль. Дальше так продолжаться не может, но я выиграл «Ролан Гаррос», потому что мог двигаться и бегать», — цитирует ATP Tour Надаля.

5 июня 36-летний испанец обыграл 23-летнего норвежца Каспера Рууда (6:3, 6:3, 6:0) в финале «Ролан Гаррос». Это победа стала для Надаля 14-й в карьере на открытом чемпионате Франции и 22-я на турнире «Большого шлема».