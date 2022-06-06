Гвардиола считает Надаля лучшим испанским спортсменом в истории

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает Рафаэля Надаля величайшим спортсменом Испании.

7 июня 36-летний теннисист обыграл Каспера Рууда в финале «Ролан Гаррос» (6:3, 6:3, 6:0) и в 14-й раз выиграл турнир. Также для Надаля это 22-я победа на турнирах «Большого шлема».

«Это кажется невозможным, особенно с учетом многих физических проблем, о которых он говорил. Больше нет никаких подходящих слов, чтобы описать карьеру и успехи Рафы. У меня сложилось впечатление, что если его тело выдержит проблемы с ногами, он продолжит побеждать.

Без сомнения Надаль лучший испанский спортсмен в истории, даже вопрос не стоит. Трудно сравнивать индивидуальные виды спорта с командными видами спорта. В Испании были очень хорошие спортсмены, но стабильности и долголетия Рафы не было ни у кого», — приводит слова Гвардиолы Marca.

После финала «Ролан Гаррос» Надаль рассказал, что играл на турнире с онемевшей стопой и на уколах.