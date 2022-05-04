Надаль на пресс-конференции после матча сказал, что спешит на матч «Реал» — «Манчестер Сити»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль во время пресс-конференции после матча второго круга турнира в Мадриде против Миомира Кецмановича (6:1, 7:6 (7:4) рассказал, что торопится на матч «Реала».

«Да, я хочу уйти, но моя работа — быть здесь. Я хотел бы попасть на стадион до начала матча, но отвечаю довольно развернуто и интересно, правда?» — цитирует Надаля журналист Квентин Мойнет.

Ранее Надаль, чтобы успеть на футбольный матч, попросил организаторов турнира передвинуть его игру против серба Кецмановича на первую половину дня.

Мадридцы в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов играют против «Манчестер Сити». Первый матч закончился победой англичан — 4:3.