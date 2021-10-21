Медведев заявил о желании стать первой ракеткой мира

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о целях, которые ставит перед собой.

— Какая следующая цель в теннисе?

— Моя самая большая цель — постоянно совершенствоваться, работать еще лучше, выигрывать все, что можно, независимо от того, на сколько очков турнир. Хочу выиграть больше «Больших шлемов», хочу стать первой ракеткой. Но и не давить на себя ментально. Мы не можем выигрывать все турниры, это невозможно, но наиболее важно — трансформировать то, что я делаю на тренировках на корте, в турниры. Никто не может выиграть 70 матчей подряд, но главное — продолжать совершенствовать свой теннис. Будет игра — будут победы.

В сентябре Медведев выиграл US Open, обыграв в финале серба Новака Джоковича в трех сетах — 6:4, 6:4, 6:4. 25-летний россиянин впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема».

15 октября россиянин решил сняться с Кубка Кремля из-за накопившейся усталости.