Медведев: «Хочу сыграть на Открытом чемпионате Австралии»

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о большой тройке и смене поколений.

— Это величайшие тенисты всех времен. Никто по результатам близко к ним не подходил. Нам чуть легче от того, что они стареют. Мне тяжело говорить о смене поколений, происходит она или нет. Смотря на Индиан-Уэллс, так можно сказать, но там не было ни одного теннисиста Большой тройки.

— Помог ли опыт игры на других Шлемах выиграть US Open в этом году?

— Да, на 100 процентов. Для меня опыт — это ключевая вещь. Я не тот человек, которому все удаётся с первого рада. Люблю извлекать опыт из ошибок и или ид Я не тот теннисист чтобы учиться из-за ошибок или того, что я делаю правильно. Особенно финал на Australian Open против серия побед из 21 побед, показать свой лучший теннис это не достаточного на US Open я попытался воплотить менталитет победителей. Строевого очка я играл уже по-другому.

— Будешь ли ты вакцинироваться для участия на Australian Open?

— Мне понравилось то, что сказал Новак. Он принял оставлять это решение для себя. Теннис — это тяжелый спорт, любое преимущество, которое ты можешь дать сопернику, играет против себя. Медицинские показатели оставляю для себя. Мы знаем, что для участия на Открытом чемпионате Австралии нужен либо двухнедельный карантин или вакцинация. Здесь легкий ответ — все увидят в Австралии, вакцинирован или нет. Все, что я могу сказать, это то, что я хочу там сыграть.