Медведев объяснил причину пропуска Кубка Кремля

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о своем решении отказаться участвовать в «ВТБ Кубок Кремля». Спортсмен объяснил, что не будет участвовать в турнире из-за усталости.

«На самом деле причину должна дать ATP. Иногда не хочется рассказывать, что происходит с телом, — отметил Медведев. — Было пару вещей в Индиан-Уэлсе с организмом, которые я не хочу раскрывать. В принципе, ничего серьезного, но я понимал, что не смогу сыграть на КК. В моральном плане я, наоборот, на подъеме. Сразу скажу, что КК и турниры России очень редко в своей жизни пропускал.

У меня есть цель выиграть КК, может, не один раз за свою карьеру. Хочу почаще играть перед своей публикой. Понимал, если я здесь или в Питере выступлю, поставлю под угрозу конец сезона. Команда мне сказала, что эти турниры лучше пропустить, чтобы хорошо начать следующий сезон и закончить этот. Календарь в этом сезоне необычный: Олимпиада и так далее.

Если не будет русский финал, не то что буду удивлен, скорее, учитывая результаты Карена, Андрея и Аслана в этом году, даже ожидаю этого".