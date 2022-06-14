Медведев вышел на первое место по призовым за карьеру среди российских теннисистов

Первая ракетка мира Даниил Медведев вышел на первое место среди российских теннисистов по призовым за карьеру.

После поражения в финале турнира в Хертогенбосе сумма призовых 26-летнего россиянина за карьеру составила 23 893 002 доллара.

По этому показателю он обошел олимпийского чемпиона Евгения Кафельникова, сумма призовых которого составляет 23 883 797 долларов.

В топ-5 также входят Николай Давыденко (16,18 млн долларов), Марат Сафин (14,37 миллиона), и Михаил Южный (14,26 млн).

13 июня Медведев возглавил рейтинг ATP. Он опередил серба Новака Джоковича, который переместился на третью строчку. На второе место поднялся немец Александр Зверев.