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Сегодня, 14:22

Медведев вышел на первое место по призовым за карьеру среди российских теннисистов

Анна Горшкова
Корреспондент
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Первая ракетка мира Даниил Медведев вышел на первое место среди российских теннисистов по призовым за карьеру.

После поражения в финале турнира в Хертогенбосе сумма призовых 26-летнего россиянина за карьеру составила 23 893 002 доллара.

По этому показателю он обошел олимпийского чемпиона Евгения Кафельникова, сумма призовых которого составляет 23 883 797 долларов.

В топ-5 также входят Николай Давыденко (16,18 млн долларов), Марат Сафин (14,37 миллиона), и Михаил Южный (14,26 млн).

13 июня Медведев возглавил рейтинг ATP. Он опередил серба Новака Джоковича, который переместился на третью строчку. На второе место поднялся немец Александр Зверев.

Теннис
Даниил Медведев
Евгений Кафельников
Марат Сафин
Михаил Южный
Николай Давыденко
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