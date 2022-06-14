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Синнер: «Мое колено чувствует себя лучше и я готовлюсь к турниру в Истбурне»

Синнер намерен принять выступить на турнире в Истбурне
Анна Горшкова
Корреспондент
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Итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о состоянии своего здоровья, после снятия с «Ролан Гаррос» из-за травмы колена.

«Всем привет, извините, что меня какое-то время не было здесь. Мне было очень обидно из-за того, что пришлось сняться с «Ролан Гаррос», но я хотел сообщить, что мое колено чувствует себя лучше. Я готовлюсь с моей командой к турниру в Истбурне. С нетерпением жду завтрашнего дня, чтобы отправиться в Великобританию, где для меня начнется сезон травяных кортов», — написал Синнер в социальных сетях.

Синнер получил травму в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос» против россиянина Андрея Рублева и снялся в третьем сете.

Итальянский теннисист занимает 13-е место в рейтинге ATP. Турнир в Истбурне (Великобритания) пройдет с 20 по 25 июня.

Теннис
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