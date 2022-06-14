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Сегодня, 18:24

Медведев и Оже-Альяссим проиграли на старте турнира в Галле в парном разряде

Карен Саркисян
Корреспондент
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Российский теннисист Даниил Медведев и канадец Феликс Оже-Альяссим потерпели поражение от Марсело Аревало из Сальвадора и Жану-Жульену Ройеру из Нидерландов в матче 1/8 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Галле (Германия) в парном разряде.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Аревало и Ройеру.

В четвертьфинале турнира Аревало и Ройеру встретятся с победителем игры между Янником Ханфманном и Ян-Леннардом Штруффом из Германии против Дастина Брауна из Ямайки и Доминика Штефана Штрикера из Швейцарии.

Халле (Германия)

Турнир ATP Terra Wortmann Open

Призовой фонд 2 134 520 евро

Открытые корты, трава

Парный разряд

Первый круг

Марсело Аревало/Жан-Жюльен Рожер (Сальвадор/Нидерланды, 2) — Феликс Оже-Альяссим/Даниил Медведев (Канада/Россия) — 6:3, 6:4

Следующий соперник

Янник Ханфманн/Ян-Леннард Штруфф (Германия, LL) — Дастин Браун/Доминик Штефан Штрикер (Ямайка/Швейцария, WC)

Теннис
Даниил Медведев
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