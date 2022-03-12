Медведев выиграл дебютный матч в ранге первой ракетки мира
Россиянин Даниил Медведев в своем стартовом матче на турнире в Индиан-Уэллсе в рамках второго круга обыграл чеха Томаша Махача.
Медведев разобрался с соперником в двух сетах — 6:3, 6:2. Матч продолжался 1 час 12 минут.
Примечательно, что для Даниила эта встреча стала первой в ранге первой ракетки мира.
Медведев сыграет в третьем круге с победителем игры Филип Краинович (Сербия) — Гаэль Монфис (Франция).
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 584 055 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Даниил Медведев (Россия, 1) — Томаш Махач (Чехия, Q) — 6:3, 6:2
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