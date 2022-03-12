Медведев выиграл дебютный матч в ранге первой ракетки мира

Россиянин Даниил Медведев в своем стартовом матче на турнире в Индиан-Уэллсе в рамках второго круга обыграл чеха Томаша Махача.

Медведев разобрался с соперником в двух сетах — 6:3, 6:2. Матч продолжался 1 час 12 минут.

Примечательно, что для Даниила эта встреча стала первой в ранге первой ракетки мира.

Медведев сыграет в третьем круге с победителем игры Филип Краинович (Сербия) — Гаэль Монфис (Франция).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 1) — Томаш Махач (Чехия, Q) — 6:3, 6:2