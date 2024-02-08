Давидович-Фокина вышел в четвертьфинал турнира в Марселе
Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина во втором круге турнира в Марселе обыграл финна Эмиля Руусувуори со счетом 6:3, 7:5.
Встреча продолжалась 1 час 37 минут. На счету 24-летнего испанца 9 эйсов, двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.
В четвертьфинале Давидович-Фокина встретится с французом Уго Умбером.
Марсель (Франция)
Турнир ATP Open 13 Provence
Призовой фонд 724 015 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Алехандро Давидович Фокина (Испания, 5) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 6:3, 7:5
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