Давидович-Фокина вышел в четвертьфинал турнира в Марселе

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Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина во втором круге турнира в Марселе обыграл финна Эмиля Руусувуори со счетом 6:3, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 37 минут. На счету 24-летнего испанца 9 эйсов, двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.

В четвертьфинале Давидович-Фокина встретится с французом Уго Умбером.

Марсель (Франция)

Турнир ATP Open 13 Provence

Призовой фонд 724 015 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Алехандро Давидович Фокина (Испания, 5) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 6:3, 7:5