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Сегодня, 00:20

Медведев стал лидером чемпионской гонки ATP, сместив Алькараса

Руслан Минаев
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Россиянин Даниил Медведев сместил испанца Карлоса Алькараса с первого места чемпионской гонки ATP.

После победы над немцем Александром Зверевым (6:2, 7:6 (7:3) и выходом в четвертьфинал «Мастерса» в Риме, россиянин набрал 3660 очков.

Лидерству Медведева поспособствовало поражение Алькараса в матче с венгром Фабианом Марожаном в третьем круге «Мастерса» в Риме — 3:6, 6:7 (4:7).

На данный момент рейтинг чемпионской гонки выглядит так:

1 (2). Даниил Медведев (Россия) — 3,480

2 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 3,455

3. Новак Джокович (Сербия) — 2,745

4. Стефанос Циципас (Греция) — 2,320

5. Янник Синнер (Италия) — 2,275

Теннис
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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