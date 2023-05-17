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Сегодня, 06:01

Циципас сыграет с Чоричем в четвертьфинале турнира в Риме

Евгений Козинов
Корреспондент
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Греческий теннисист Стефанос Циципас переиграл итальянца Лоренцо Музетти в четвертом круге турнира в Риме — 7:5, 7:5.

Следующим соперником грека будет хорват Борна Чорич, который выиграл у венгра Фабиана Марожана — 3:6, 6:4, 6:3.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Стефанос Циципас (Греция, 5) — Лоренцо Музетти (Италия, 18) — 7:5, 7:5

Борна Чорич (Хорватия, 5) — Фабиан Марожан (Венгрия, Q) — 3:6, 6:4, 6:3

Теннис
Стефанос Циципас
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