Медведев резко отреагировал на крик «Лузер!» и серьезно поговорил с фанатом после поражения в Монреале

Первая ракетка мира Даниил Медведев повздорил с фанатом.

Инцидент случился на турнире в Монреале после поражения россиянина от австралийца Ника Кирьоса. Когда Медведев покидал корт, один из болельщиков крикнул ему в спину обидное слово: «Лузер!»

Медведев не стал проходить мимо и пошел разбираться с фанатом.

Разговор между теннисистом и болельщиком длился несколько десятков секунд. Он состоялся в присутствии сотрудников охраны.