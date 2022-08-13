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13 августа, 22:48

Медведев резко отреагировал на крик «Лузер!» и серьезно поговорил с фанатом после поражения в Монреале

Иван Шитик
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Первая ракетка мира Даниил Медведев повздорил с фанатом.

Инцидент случился на турнире в Монреале после поражения россиянина от австралийца Ника Кирьоса. Когда Медведев покидал корт, один из болельщиков крикнул ему в спину обидное слово: «Лузер!»

Медведев не стал проходить мимо и пошел разбираться с фанатом.

Разговор между теннисистом и болельщиком длился несколько десятков секунд. Он состоялся в присутствии сотрудников охраны.

Даниил Медведев
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