Медведев резко отреагировал на крик «Лузер!» и серьезно поговорил с фанатом после поражения в Монреале
Первая ракетка мира Даниил Медведев повздорил с фанатом.
Инцидент случился на турнире в Монреале после поражения россиянина от австралийца Ника Кирьоса. Когда Медведев покидал корт, один из болельщиков крикнул ему в спину обидное слово: «Лузер!»
Медведев не стал проходить мимо и пошел разбираться с фанатом.
Разговор между теннисистом и болельщиком длился несколько десятков секунд. Он состоялся в присутствии сотрудников охраны.
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