Хуркач обыграл Рууда и вышел в финал турнира в Монреале
Польский теннисист Хуберт Хуркач в полуфинале турнира в Монреале обыграл норвежца Каспера Рууда со счетом 5:7, 6:3, 6:2.
Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты. Поляк сделал 18 эйсов, одну двойную ошибку, а также реализовал 5 брейк-пойнтов из 8.
В финале турнира Хуркач встретится с победителем матча Пабло Карреньо Буста (Испания) — Дэниэл Эванс (Великобритания).
Монреаль (Канада)
Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers
Призовой фонд 5 926 545 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Хуберт Хуркач (Польша, 8) — Каспер Рууд (Норвегия, 4) — 5:7, 6:3, 6:2
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