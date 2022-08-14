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Сегодня, 00:14

Хуркач обыграл Рууда и вышел в финал турнира в Монреале

Сергей Разин
корреспондент
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Польский теннисист Хуберт Хуркач в полуфинале турнира в Монреале обыграл норвежца Каспера Рууда со счетом 5:7, 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты. Поляк сделал 18 эйсов, одну двойную ошибку, а также реализовал 5 брейк-пойнтов из 8.

В финале турнира Хуркач встретится с победителем матча Пабло Карреньо Буста (Испания) — Дэниэл Эванс (Великобритания).

Монреаль (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 5 926 545 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Хуберт Хуркач (Польша, 8) — Каспер Рууд (Норвегия, 4) — 5:7, 6:3, 6:2

Хуберт Хуркач
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