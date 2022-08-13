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Кирьос: «Я уже три месяца не видел маму и папу, поэтому победные серии меня не волнуют»

Кирьос прокомментировал то, что прервалась его девятиматчевая победная серия побед
Анна Горшкова
Корреспондент
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Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал то, что поляк Хуберт Хуркач в Монреале прервал его девятиматчевую серию побед.

«Честно, мне все равно. Я показывал хороший теннис. Но я уже три месяца не видел маму и папу, которые сейчас болеют. Победные серии меня не особо волнуют. Пока я вне дома, мне хочется показывать хорошие выступления, чтобы оно того стоило. Мне осталось сыграть еще на двух турнирах, прежде чем я поеду домой», — сказал Кирьос на пресс-конференции.

12 августа Хуркач победил Кирьос со счетом 7:6, 6:7, 6:1 и вышел в полуфинал «Мастерса» в Монреале.

На прошлой неделе 27-летний австралиец выиграл турнир в Вашингтоне.

Источник: https://asaptext.com/asap_media/media/1021/1293/browse_file.php?browse_file_name=transcripts/123684.html
Теннис
Ник Кирьос
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