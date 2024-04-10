Медведев — о Хачанове: «Сложный соперник»

Российский теннисист Даниил Медведев после победы в матче второго круга турнира в Монте-Карло против француза Гаэля Монфиса поделился ожиданиями от встречи с россиянином Кареном Хачановым. Спортсмены встретятся в третьем круге 11 апреля.

«Думаю, Карену больше нравится [глина], но я хорошо на ней играю. Даже в 45 лет я могу сказать, что у меня есть титул в турнире в Риме, я рад этому. Но Карен — сложный соперник», — сказал теннисист на пресс-конференции.

Ранее Хачанов победил аргентинца Франсиско Черундоло во втором круге «мастерса» в Монте-Карло со счетом 4:6, 6:4, 6:3.