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10 марта, 13:37

Джокович вышел на первое место по числу побед в «мастерсах» на харде

Виктория Кравченко
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Новак Джокович.
Фото Reuters

В Индиан-Уэллсе (США) прошел матч между Новаком Джоковичем и австралийцем Александром Вукичем, который завершился победой серба со счетом 6:2, 5:7, 6:3.

Эта победа стала 265-й для Джоковича на хардовых турнирах серии «мастерс». Таким образом, он обошел бывшую первую ракетку мира, швейцарского теннисиста Роджера Федерера (264) и теперь является единоличным лидером по этому показателю с 1990 года.

В следующем круге в Индиан-Уэллсе Джокович сыграет с итальянцем Лукой Нарди.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта.

36-летний Джокович является 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема». Также он семь раз становился победителем Итогового турнира, 99 турниров АТР (из них 98 — в одиночном разряде) и выигрывал Кубок Дэвиса (2010) в составе сборной Сербии.

Новак Джокович
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