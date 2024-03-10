Джокович вышел на первое место по числу побед в «мастерсах» на харде

В Индиан-Уэллсе (США) прошел матч между Новаком Джоковичем и австралийцем Александром Вукичем, который завершился победой серба со счетом 6:2, 5:7, 6:3.

Эта победа стала 265-й для Джоковича на хардовых турнирах серии «мастерс». Таким образом, он обошел бывшую первую ракетку мира, швейцарского теннисиста Роджера Федерера (264) и теперь является единоличным лидером по этому показателю с 1990 года.

В следующем круге в Индиан-Уэллсе Джокович сыграет с итальянцем Лукой Нарди.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта.