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Сегодня, 02:34

Медведев — о первой строчке рейтинга ATP: «Счастлив снова оказаться на вершине, я это заслужил»

Медведев заявил, что счастлив вернуться на первое место рейтинга ATP
Сергей Разин
корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото AFP

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал возвращение на первое место в рейтинге ATP.

«Я счастлив снова оказаться на вершине, я действительно это заслужил. Что касается поражения в Хертогенбосхе, мировой рейтинг все-таки охватывает 52 недели, а не одну, иначе у нас все время появлялась бы новая первая ракетка мира», — сказал Медведев на пресс-конференции перед турниром в Галле.

Медведев возглавил рейтинг ATP 13 июня. Он опередил серба Новака Джоковича, который переместился на третью строчку. На второе место поднялся немец Александр Зверев.

На турнире в Хертогенбосе (Нидерланды) Медведев уступил в финале голландцу Тиму ван Рейтховену, который занимал 205-е место в рейтинге АТР.

Даниил Медведев
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