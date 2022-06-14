Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал возвращение на первое место в рейтинге ATP.

«Я счастлив снова оказаться на вершине, я действительно это заслужил. Что касается поражения в Хертогенбосхе, мировой рейтинг все-таки охватывает 52 недели, а не одну, иначе у нас все время появлялась бы новая первая ракетка мира», — сказал Медведев на пресс-конференции перед турниром в Галле.

Медведев возглавил рейтинг ATP 13 июня. Он опередил серба Новака Джоковича, который переместился на третью строчку. На второе место поднялся немец Александр Зверев.

На турнире в Хертогенбосе (Нидерланды) Медведев уступил в финале голландцу Тиму ван Рейтховену, который занимал 205-е место в рейтинге АТР.