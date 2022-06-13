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Сегодня, 21:18

Энди Маррей снялся с турнира в Лондоне из-за растяжения мышц живота

Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-первая ракетка мира Энди Маррей снялся с турнира в Лондоне, сообщает The Times.

Недавнее медицинское обследование показало, что в финале турнира в Штутгарте британец получил растяжение мышц живота.

Маррей в первом круге во вторник должен был встретиться с итальянцем Лоренцо Сонего. Британца заменит американец Денис Кудла.

При этом Маррей намерен выступить на Уимбдоне и может принять участие в выставочном турнире в Херлингеме, который пройдёт на следующей неделе.

Маррей пять раз выигрывал турнир в Лондоне в одиночном разряде и один раз — в парном.

Энди Маррей
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