Медведев прокомментировал пропуск турнира в Монте-Карло из-за коронавируса

Российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на пропуск турнира в Монте-Карло (Монако) из-за коронавируса.

«Не играть в Монте-Карло — это большое разочарования для меня. Сейчас я сосредоточен на выздоровлении. С нетерпением жду возвращения на корт, главное, чтобы это было безопасно», — приводит слова Медведева пресс-релиз АТР 13 апреля.

На данный момент Медведев находится на самоизоляции под присмотром врачей. Во втором круге одиночного разряда россиянин должен был встретиться с победителем в паре Филип Краинович (Сербия) — Николоз Басилашвили (Грузия).