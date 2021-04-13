Медведев прокомментировал пропуск турнира в Монте-Карло из-за коронавируса
11:47
Российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на пропуск турнира в Монте-Карло (Монако) из-за коронавируса.
«Не играть в Монте-Карло — это большое разочарования для меня. Сейчас я сосредоточен на выздоровлении. С нетерпением жду возвращения на корт, главное, чтобы это было безопасно», — приводит слова Медведева пресс-релиз АТР 13 апреля.
На данный момент Медведев находится на самоизоляции под присмотром врачей. Во втором круге одиночного разряда россиянин должен был встретиться с победителем в паре Филип Краинович (Сербия) — Николоз Басилашвили (Грузия).
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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