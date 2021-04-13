Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

Медведев прокомментировал пропуск турнира в Монте-Карло из-за коронавируса

11:47
Даниил Медведев. Фото Twitter
Даниил Медведев. Фото Twitter
Теги:

Российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на пропуск турнира в Монте-Карло (Монако) из-за коронавируса.

«Не играть в Монте-Карло — это большое разочарования для меня. Сейчас я сосредоточен на выздоровлении. С нетерпением жду возвращения на корт, главное, чтобы это было безопасно», — приводит слова Медведева пресс-релиз АТР 13 апреля.

На данный момент Медведев находится на самоизоляции под присмотром врачей. Во втором круге одиночного разряда россиянин должен был встретиться с победителем в паре Филип Краинович (Сербия) — Николоз Басилашвили (Грузия).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное