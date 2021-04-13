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Даниил Медведев получил положительный тест на коронавирус

11:37
Даниил Медведев. Фото Reuters
Даниил Медведев. Фото Reuters
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Российский теннисист Даниил Медведев получил положительный тест на коронавирус, сообщается в официальном релизе ATP 13 апреля.

12 апреля накануне старта турнира в Монте-Карло (Монако) стало известно, что вторая «ракетка» мира не сможет из-за коронавируса принять участие в соревнованиях.

На данный момент Медведев находится на самоизоляции под присмотром врачей. Во втором круге одиночного разряда россиянин должен был встретиться с победителем в паре Филип Краинович (Сербия) — Николоз Басилашвили (Грузия).

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