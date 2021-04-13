Даниил Медведев получил положительный тест на коронавирус
11:37
Российский теннисист Даниил Медведев получил положительный тест на коронавирус, сообщается в официальном релизе ATP 13 апреля.
12 апреля накануне старта турнира в Монте-Карло (Монако) стало известно, что вторая «ракетка» мира не сможет из-за коронавируса принять участие в соревнованиях.
На данный момент Медведев находится на самоизоляции под присмотром врачей. Во втором круге одиночного разряда россиянин должен был встретиться с победителем в паре Филип Краинович (Сербия) — Николоз Басилашвили (Грузия).
? Daniil Medvedev has been withdrawn from @ROLEXMCMASTERS due to a positive Covid-19 test! pic.twitter.com/LgHv6T9UEN— We Are Tennis (@WeAreTennis) April 13, 2021
2
Зачет
vs
14
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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