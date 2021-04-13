Медведев провел тренировку с Надалем перед получением положительного теста на коронавирус

Российский теннисист Даниил Медведев 12 апреля провел тренировку с Рафаэлем Надалем накануне старта турнира в Монте-Карло (Монако), сообщает YouTube-канал АТР.

13 апреля пресс-служба АТР сообщила, что российский теннисист получил положительный тест на коронавирус.

На данный момент Медведев находится на самоизоляции под присмотром врачей. Во втором круге одиночного разряда россиянин должен был встретиться с победителем в паре Филип Краинович (Сербия) — Николоз Басилашвили (Грузия).

Надаль — 11-кратный победитель турнира в Монако. Свой первый матч испанский теннисист должен провести во втором круге против победителя в паре Федерико Дельбонис (Аргентина) — Адриан Маннарино (Франция).