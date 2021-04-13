Медведев провел тренировку с Надалем перед получением положительного теста на коронавирус
11:54
Российский теннисист Даниил Медведев 12 апреля провел тренировку с Рафаэлем Надалем накануне старта турнира в Монте-Карло (Монако), сообщает YouTube-канал АТР.
13 апреля пресс-служба АТР сообщила, что российский теннисист получил положительный тест на коронавирус.
На данный момент Медведев находится на самоизоляции под присмотром врачей. Во втором круге одиночного разряда россиянин должен был встретиться с победителем в паре Филип Краинович (Сербия) — Николоз Басилашвили (Грузия).
Надаль — 11-кратный победитель турнира в Монако. Свой первый матч испанский теннисист должен провести во втором круге против победителя в паре Федерико Дельбонис (Аргентина) — Адриан Маннарино (Франция).
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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