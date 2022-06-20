Хачанов поднялся на одну строчку в рейтинге ATP

Российский теннисист Карен Хачанов поднялся на одну строчку в обновленном рейтинге ATP.

26-летний россиянин поднялся с 23-й на 22-ю строчку. Аслан Карацев опустился на 43-е место, потеряв пять строчек.

Первой ракеткой мира остался еще один россиянин Даниил Медведев, на втором месте немец Андрей Рублев, замыкает тройку серб Новак Джокович.

Обновленный рейтинг АТР (20 июня):

1 (1). Даниил Медведев (Россия) — 8 160 очков;

2 (2). Александр Зверев (Германия) — 7 030;

3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 6 770;

4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 6 525;

5 (5). Каспер Рууд (Норвегия) — 5 050;

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4 945;

7 (7). Карлос Алькарас (Испания) — 4 893;

8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3 870;

9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3 760;

10 (12). Хуберт Хуркач (Польша) — 3 738...

22 (23). Карен Хачанов (Россия) — 1 775...

43 (38). Аслан Карацев (Россия) — 1 056.