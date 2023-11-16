Медведев: «Надеюсь, завтра я буду чувствовать себя хорошо и буду готов к бою с Алькарасом»

Россиянин Даниил Медведев после победы над немцем Александром Зверевым (7:6 (9:7), 6:4) на Итоговом турнире ATP поделился ожиданиями от следующего матча с Карлосом Алькарасом.

«Я видел сегодня матч Алькараса против Андрея, и он играл намного лучше, чем в первом матче. Он ошибался меньше, делая потрясающие подачи издалека. Надеюсь, завтра я буду чувствовать себя хорошо и буду готов к бою. Этот турнир сложный, я уже в полуфинале, но нужно держать ритм», — цитирует пресс-служба ATP Медведева.

Матч красной группы Даниил Медведев — Карлос Алькарас состоится 17 ноября.