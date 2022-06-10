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Сегодня, 07:53

Медведев — о матче с Ивашко: «Будет весело сыграть с ним»

Медведев считает Ивашко непростым соперником по четвертьфиналу турнира в Нидерландах
Сергей Разин
корреспондент
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Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от четвертьфинала турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды) против белоруса Ильи Ивашко.

«Со следующим соперником мы хорошо знакомы, он непростой оппонент, отлично играет на траве. В целом будет весело сыграть с ним», — приводит слова Медведева ТАСС.

Матч Медведев — Ивашко пройдет сегодня, 10 июня и начнется не ранее 17:00 мск.

Источник: https://tass.ru/sport/14875335
Даниил Медведев
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