Медведев считает Ивашко непростым соперником по четвертьфиналу турнира в Нидерландах

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от четвертьфинала турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды) против белоруса Ильи Ивашко.

«Со следующим соперником мы хорошо знакомы, он непростой оппонент, отлично играет на траве. В целом будет весело сыграть с ним», — приводит слова Медведева ТАСС.

Матч Медведев — Ивашко пройдет сегодня, 10 июня и начнется не ранее 17:00 мск.