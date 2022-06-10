Медведев: «Хотел бы попробовать себя в качестве гонщика. Выглядит как неплохой вариант после окончания карьеры»

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о том, чем бы хотел заниматься после окончания карьеры.

«Я хотел бы попробовать себя в качестве гонщика. Конечно, «Формула-1» уже не рабочий вариант для меня, но я видел, как некоторые другие спортсмены или актеры также принимают участие в автоспорте. Пусть даже на любительском уровне. Это выглядит как неплохой вариант после окончания карьеры», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира в Хертогенбосе (Нидерланды).

26-летний россиянин вышел в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе, где встретится с белорусом Ильей Ивашко.