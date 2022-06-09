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Сегодня, 23:01

Медведев и Грикспур не смогли выйти во второй круг парного турнира в Хертогенбосе

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Российский теннисист Даниил Медведев и Таллон Грикспур из Нидерландов не смогли выйти во второй круг парного турнира в Хертогенбосе.

В первом круге они проиграли Робину Хаасе и Матве Мидделкопу из Нидерландов со счетом 4:6, 4:6.

В следующем раунде Хаасе и Мидделкоп сыграют с Брэндоном Накашимой и Эмилем Руусувуори.

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир ATP Libema Open

Призовой фонд 648 130 евро

Открытые корты, трава

Парный разряд

Первый круг

Робин Хаасе/Матве Мидделкоп (Нидерланды) — Таллон Грикспур/Даниил Медведев (Нидерланды/Россия, WC) — 6:4, 6:4

Теннис
Даниил Медведев
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