Медведев и Грикспур не смогли выйти во второй круг парного турнира в Хертогенбосе

Российский теннисист Даниил Медведев и Таллон Грикспур из Нидерландов не смогли выйти во второй круг парного турнира в Хертогенбосе.

В первом круге они проиграли Робину Хаасе и Матве Мидделкопу из Нидерландов со счетом 4:6, 4:6.

В следующем раунде Хаасе и Мидделкоп сыграют с Брэндоном Накашимой и Эмилем Руусувуори.

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир ATP Libema Open

Призовой фонд 648 130 евро

Открытые корты, трава

Парный разряд

Первый круг

Робин Хаасе/Матве Мидделкоп (Нидерланды) — Таллон Грикспур/Даниил Медведев (Нидерланды/Россия, WC) — 6:4, 6:4