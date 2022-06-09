Медведев и Грикспур не смогли выйти во второй круг парного турнира в Хертогенбосе
Российский теннисист Даниил Медведев и Таллон Грикспур из Нидерландов не смогли выйти во второй круг парного турнира в Хертогенбосе.
В первом круге они проиграли Робину Хаасе и Матве Мидделкопу из Нидерландов со счетом 4:6, 4:6.
В следующем раунде Хаасе и Мидделкоп сыграют с Брэндоном Накашимой и Эмилем Руусувуори.
Хертогенбос (Нидерланды)
Турнир ATP Libema Open
Призовой фонд 648 130 евро
Открытые корты, трава
Парный разряд
Первый круг
Робин Хаасе/Матве Мидделкоп (Нидерланды) — Таллон Грикспур/Даниил Медведев (Нидерланды/Россия, WC) — 6:4, 6:4
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