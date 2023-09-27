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Сегодня, 17:04

Медведев: «Думаю, если мы сыграем с Алькарасом в Пекине, то оба будем счастливы»

Алина Савинова
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Российский теннисист Даниил Медведев высказался о мотивации в преддверии турнира в Пекине.

«Мотивация заключается в том, чтобы продолжать доказывать себе, что я могу выигрывать крупные турниры, завоевывать большие титулы против сильных соперников», — приводит пресс-служба АТР слова Медведева.

Также он признался, что хотел бы сыграть со второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом на турнире в Пекине.

«Я думаю, что если мы встретимся друг с другом, то оба будем счастливы. Это будет означать, что мы оба в финале. Попытаться добиться этого — хорошая цель. При этом здесь очень много хороших игроков. Будет тяжело, как на турнире серии «Мастерс» или «Большого шлема». В каком-то смысле здесь сетка даже сильнее, чем на турнире «Большого шлема», где вы минуете первые квалификационные матчи и можете более спокойно войти в турнир», — добавил россиянин.

В первом круге турнира в Пекине Медведев сыграет против американца Томми Пола. Алькарас встретится с немцем Янником Ханфманом. Оба матча пройдут 29 сентября.

Медведев и Алькарас последний раз встречались в полуфинале Открытого чемпионата США 2023 года. Тогда сильнее оказался российский теннисист.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/medvedev-beijing-2023-preview
Теннис
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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