Шарапова: «Я всегда болею за Синнера. Мне нравится его скромный подход к спорту»

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова призналась, что среди всех молодых игроков в туре ей больше всего нравится наблюдать за итальянцем Янником Синнером.

«Знаете, последний тренер в моей карьере несколько лет сотрудничал с Синнером, так что мне довелось сыграть с ним несколько раз. Я всегда за него болею. Мне просто нравится его скромный подход к спорту», — цитирует Шарапову Sportskeeda.

Также она поделилась мнением о молодом поколении теннисистов.

«Мне нравится наблюдать за молодым поколением игроков. У них разные стили игры, разный характер, они все из разных уголков мира, и просто интересно видеть, как эти соперники объединяются. Я думаю, мужской теннис в хорошем состоянии», — добавила россиянка.

Ранее Шарапова призналась, что поддерживает тунисскую теннисистку Онс Жабер и желает ей завоевать титул в турнире «Большого шлема».

22-летний Синнер является седьмой ракеткой мира. На его счету 9 побед в турнирах ATP (8 — в одиночном разряде).