Медведев победил Макдональда на турнире в Цинциннати

Российский теннисист Даниил Медведев переиграл американца Маккензи Макдональда (6:2, 6:2) в матче второго круга турнира АТР в Цинциннати (США).

Матч продолжался один час. Медведев сделал десять эйсов при четырех двойных ошибках и пяти реализованных брейк-поинтах. У его соперника один эйс, три двойные и один успешный брейк-поинт.

Следующим соперником россиянина станет болгарин Григор Димитров.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 3 028 140 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 1) — Маккензи Макдональд (США, WC) — 6:2, 6:2

Каспер Рууд (Норвегия, 8) — Райлли Опелка (США) — 6:7 (5:7), 6:0, 7:6 (7:4