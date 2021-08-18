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Медведев победил Макдональда на турнире в Цинциннати

22:52
Даниил Медведев. Фото Twitter
Даниил Медведев. Фото Twitter
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Российский теннисист Даниил Медведев переиграл американца Маккензи Макдональда (6:2, 6:2) в матче второго круга турнира АТР в Цинциннати (США).

Матч продолжался один час. Медведев сделал десять эйсов при четырех двойных ошибках и пяти реализованных брейк-поинтах. У его соперника один эйс, три двойные и один успешный брейк-поинт.

Следующим соперником россиянина станет болгарин Григор Димитров.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 3 028 140 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 1) — Маккензи Макдональд (США, WC) — 6:2, 6:2

Каспер Рууд (Норвегия, 8) — Райлли Опелка (США) — 6:7 (5:7), 6:0, 7:6 (7:4

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Евгений Петров все материалы автора

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