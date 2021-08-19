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Зверев обыграл Харриса во втором раунде турнира в Цинциннати

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Немецкий теннисист Александр Зверев победил представителя ЮАР Ллойда Харриса (7:6 (7:3), 6:2) в матче второго круга турнира АТР в Цинциннати (США).

Следующим соперником Александра станет аргентинец Гвидо Пелья.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 3 028 140 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 3) — Ллойд Харрис (ЮАР) — 7:6 (7:3), 6:2

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