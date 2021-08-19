Зверев обыграл Харриса во втором раунде турнира в Цинциннати
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Немецкий теннисист Александр Зверев победил представителя ЮАР Ллойда Харриса (7:6 (7:3), 6:2) в матче второго круга турнира АТР в Цинциннати (США).
Следующим соперником Александра станет аргентинец Гвидо Пелья.
Цинциннати (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 3 028 140 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Зверев (Германия, 3) — Ллойд Харрис (ЮАР) — 7:6 (7:3), 6:2
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