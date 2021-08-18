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Рублев обыграл Чилича во втором раунде турнира в Цинциннати

22:31
Андрей Рублев. Фото Getty Images
Андрей Рублев. Фото Getty Images
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Российский теннисист Андрей Рублев обыграл хорвата Марина Чилича (5:7, 6:3, 6:1) в матче второго раунда турнира АТР в Цинциннати (США).

Матч продолжался два часа. Рублев сделал 11 эйсов при пяти двойных ошибках и четырех реализованных брейк-поинтах. У Чилича такие же показатели, кроме успешных брейк-поинтов (один).

Следующим соперником россиянина станет победитель пары Гаэль Монфис (Франция) — Алекс Де Минаур (Австралия).

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 3 028 140 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 4) — Марин Чилич (Хорватия) — 5:7, 6:3, 6:1

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Евгений Петров все материалы автора

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