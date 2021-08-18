Рублев обыграл Чилича во втором раунде турнира в Цинциннати
22:31
Российский теннисист Андрей Рублев обыграл хорвата Марина Чилича (5:7, 6:3, 6:1) в матче второго раунда турнира АТР в Цинциннати (США).
Матч продолжался два часа. Рублев сделал 11 эйсов при пяти двойных ошибках и четырех реализованных брейк-поинтах. У Чилича такие же показатели, кроме успешных брейк-поинтов (один).
Следующим соперником россиянина станет победитель пары Гаэль Монфис (Франция) — Алекс Де Минаур (Австралия).
Цинциннати (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 3 028 140 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Андрей Рублев (Россия, 4) — Марин Чилич (Хорватия) — 5:7, 6:3, 6:1
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