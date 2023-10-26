Медведев победил Димитрова и сыграет с Хачановым в четвертьфинале турнира в Вене

Россиянин Даниил Медведев победил болгарина Григора Димитрова во втором круге турнира в Вене — 3:6, 6:2, 6:4. Матч длился 2 часа 7 минут.

Медведев за игру сделал 14 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. У Димитрова 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.

3-я ракетка мира в четвертьфинале сыграет с соотечественником Кареном Хачановым, который был сильнее чеха Иржи Легечки (6:3, 6:1).

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 2 409 835 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 1) — Григор Димитров (Болгария) — 3:6, 6:2, 6:4