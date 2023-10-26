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26 октября, 16:29

Рублев — об отборе на Итоговый турнир ATP: «Всегда приятно получать такие новости»

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Андрей Рублев.
Фото AFP

Пятая ракетка мира Андрей Рублев прокомментировал свое попадание на Итоговый турнир АТР.

В четверг, 26 октября, россиянин обеспечил себе квалификацию благодаря победе над итальянцем Маттео Арнальди (7:5, 6:3) во втором круге турнира в Вене.

«Чувствую себя прекрасно. Отбор на Итоговый турнир — отличная новость. Я не знал, что пройду квалификацию, если выиграю матч, так что приятно получить такие новости. Я с нетерпением жду соревнований, очень рад снова принять участие в Итоговом турнире», — приводит слова Рублева пресс-служба ATP.

Итоговый турнир ATP-2023 пройдет с 12 по 19 ноября в Турине (Италия). Действующим победителем соревнований является серб Новак Джокович.

Андрей Рублев трижды выступал в Итоговых турнирах ATP, его лучшим достижением был выход в полуфинал в 2022 году.

Теннис
Андрей Рублев
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