Селиваненко прокомментировал выход Рублева в четвертьфинал турнира в Вене

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал выход российского теннисиста Андрея Рублева в четвертьфинал турнира в Вене.

«Андрей в заключительной части сезона показывает уверенную качественную игру, с которой можно рассчитывать на победы над любыми соперниками и в любых турнирах. Впрочем, как и целый ряд других лидеров тура», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Итоговый турнир ATP-2023 пройдет с 12 по 19 ноября в Турине (Италия). Действующим победителем соревнований является серб Новак Джокович.

Андрей Рублев трижды выступал в Итоговых турнирах ATP, его лучшим достижением был выход в полуфинал в 2022 году.