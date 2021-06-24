Сонего и Перселл вышли в полуфинал турнира в Истборне

Итальянский теннисист Лоренцо Сонего победил представителя Казахстана Александра Бублика (6:1, 7:5) в 1/4 финала турнира АТР в Истборне (Великобритания).

В другом матче австралиец Макс Перселл обыграл итальянца Андреаса Сеппи (6:4, 1:6, 6:4). В полуфинале Перселл и Сонего сыграют друг с другом.

Истборн (Великобритания)

Турнир ATP Viking International Eastbourne

Призовой фонд 547 265 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Лоренцо Сонего (Италия, 3) — Александр Бублик (Казахстан, 8) — 6:1, 7:5

Макс Перселл (Австралия, LL) — Андреас Сеппи (Италия, LL) — 6:4, 1:6, 6:4