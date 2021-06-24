Сонего и Перселл вышли в полуфинал турнира в Истборне
18:04
Итальянский теннисист Лоренцо Сонего победил представителя Казахстана Александра Бублика (6:1, 7:5) в 1/4 финала турнира АТР в Истборне (Великобритания).
В другом матче австралиец Макс Перселл обыграл итальянца Андреаса Сеппи (6:4, 1:6, 6:4). В полуфинале Перселл и Сонего сыграют друг с другом.
Истборн (Великобритания)
Турнир ATP Viking International Eastbourne
Призовой фонд 547 265 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Лоренцо Сонего (Италия, 3) — Александр Бублик (Казахстан, 8) — 6:1, 7:5
Макс Перселл (Австралия, LL) — Андреас Сеппи (Италия, LL) — 6:4, 1:6, 6:4
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