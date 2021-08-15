Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы над Джоном Изнером (6:2, 6:2) в полуфинале турнира в Торонто и от турнира в целом.

«Я играл отлично. Думаю, что почти не совершал невынужденных ошибок. На данный момент очень доволен своей игрой.

Мне всегда нравится приезжать на североамериканские турниры. Каждый год я играю все лучше и лучше по ходу этой серии. Рад, что все еще здесь, это самое главное», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

В финале турнира соперником Медведева станет американец Райлли Опелка.