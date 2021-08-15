Медведев — о выходе в финал турнира в Торонто: «Каждый год играю все лучше и лучше по ходу этой серии»
17:16
Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы над Джоном Изнером (6:2, 6:2) в полуфинале турнира в Торонто и от турнира в целом.
«Я играл отлично. Думаю, что почти не совершал невынужденных ошибок. На данный момент очень доволен своей игрой.
Мне всегда нравится приезжать на североамериканские турниры. Каждый год я играю все лучше и лучше по ходу этой серии. Рад, что все еще здесь, это самое главное», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.
В финале турнира соперником Медведева станет американец Райлли Опелка.
Дополнительная информация:
https://www.atptour.com/en/news/medvedev-isner-toronto-2021-sf
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