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Медведев — о выходе в финал турнира в Торонто: «Каждый год играю все лучше и лучше по ходу этой серии»

17:16
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Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы над Джоном Изнером (6:2, 6:2) в полуфинале турнира в Торонто и от турнира в целом.

«Я играл отлично. Думаю, что почти не совершал невынужденных ошибок. На данный момент очень доволен своей игрой.

Мне всегда нравится приезжать на североамериканские турниры. Каждый год я играю все лучше и лучше по ходу этой серии. Рад, что все еще здесь, это самое главное», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

В финале турнира соперником Медведева станет американец Райлли Опелка.

Дополнительная информация:

https://www.atptour.com/en/news/medvedev-isner-toronto-2021-sf

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Екатерина Савостина все материалы автора

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